هدف فولتماده الدولي الأول يقود ألمانيا للفوز 1-صفر على أيرلندا الشمالية

سجل نيك فولتماده أول أهدافه الدولية، ليمنح ألمانيا الفوز 1-صفر على مضيفتها أيرلندا الشمالية التي تحلت بالشجاعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الاثنين في بلفاست.

وسجلت أيرلندا الشمالية هدفا مبكرا لم يحتسب بداعي التسلل، قبل أن يسجل فولتماده بعد ركلة ركنية بعدما ارتطمت الكرة بكتفه وتحولت للشباك لتتقدم ألمانيا في الدقيقة 31.

وضغط صاحب الأرض في الشوط الثاني، لكن أوليفر باومان حارس ألمانيا وقف أمام محولات من شيا تشارليز وإيثان جالبريث وكالوم مارشال، وتمكن الفريق الزائر من الحفاظ على شباكه ليحقق فوزه الثالث تواليا في المجموعة.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، متقدمة على سلوفاكيا التي فازت 2-صفر على لوكسمبورج، بفارق الأهداف. وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد ست نقاط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق.