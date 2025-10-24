السبت 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
هدف قاتل يُنقذ ميلان من خسارة مفاجئة أمام بيزا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 12:37 صباحًا
لاعبو نادي إنتر ميلان

سجل زاكاري أتيكام مهاجم ميلان هدفا متأخرا أنقذ به الفريق من الخسارة على ملعبه وقاده للتعادل 2-2 اليوم الجمعة مع بيزا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكادت المباراة أن تنتهي بخسارة محرجة لمتصدر الدوري، لكن البديل أتيكام أطلق تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة أسكن بها الكرة في الشباك في الوقت بدل الضائع.

وظل ميلان في الصدارة رافعا رصيده إلى 17 نقطة متفوقا بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ونابولي وروما، انتظارا لنتائج باقي مباريات الجولة.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السابعة، إذ انطلق رافائيل لياو إلى حدود منطقة الجزاء وأطلق كرة منخفضة متقنة سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 60، حصل بيزا على ركلة جزاء بداعي لمسة يد من جانب المدافع البلجيكي كوني دي وينتر، وتقدم خوان كوادرادو لينفذ الركلة بنجاح مدركا التعادل لبيزا.

بعدها عزز ميلان هجومه وتلقى لياو تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة، وجه بيزا صدمة لميلان وجماهيره عندما تقدم عن طريق مبالا نزولا الذي استغل غياب الرقابة عنه على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

لكن أتيكام لعب دور البطولة في إنقاذ ميلان من الخسارة وسجل هدف التعادل المتأخر.

    المصدر :
  • رويترز

