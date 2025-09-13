الأحد 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
هدف كارفاليو المتأخر يمنح برنتفورد التعادل 2-2 مع تشيلسي

منذ ساعة واحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

سجل فابيو كارفاليو لاعب برنتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل 2-2 لفريقه مع ضيفه تشيلسي في قمة غرب لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ويحرم جاره من تصدر المسابقة مؤقتا.

وبدا تشيلسي في طريقه للفوز بعد أن سجل كول بالمر، العائد من إصابة في أعلى الفخذ، هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أضاف موزيس كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 85 بتسديدة هائلة.

لكن كارفاليو سجل هدف التعادل في الدقيقة 93 ليسعد الجماهير في ملعب جي تيك عندما سدد الكرة من مسافة ستة أمتار بعد رمية تماس طويلة من كيفن شاده.

وافتتح شاده أهداف المباراة في الدقيقة 35 عندما أرسل جوردان هندرسون تمريرة بينية من مسافة 40 مترا للاعب الألماني المنطلق من الخلف.

ودخل شاده منطقة الجزاء وراوغ توسين أدارابيويو قبل أن يطلق تسديدة أرضية اصطدمت بساق مدافع تشيلسي قبل أن تستقر في الزاوية البعيدة للمرمى.

    المصدر :
  • رويترز

