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هدف كولو مواني قرب النهاية يقود فرنسا للفوز 1-صفر على بلجيكا والتقدم لدور الثمانية

منذ ساعتين
راندال كولو مواني

راندال كولو مواني

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سجل البديل راندال كولو مواني هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية لتتقدم فرنسا لدور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الاثنين بعد فوز بطلة أوروبا مرتين 1-صفر على بلجيكا المخيبة للآمال.

وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورج يوم الجمعة.

ومع الاستعداد للجوء لأشواط إضافية، مرر نجولو كانتي الكرة إلى كولو مواني الذي أطلق تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونجن وأبدلت اتجاهها لتستقر في شباك الحارس كوين كاستيلز.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة، وسنحت فرص لأوريلين تشواميني وماركوس تورام على مدار شوطي اللقاء، مع قيام كيليان مبابي بتهديد بلجيكا بفضل سرعته.

وكادت بلجيكا أن تنتزع الفوز في وقت متأخر لكن الحارس مايك مينيان تصدى لمحاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

    المصدر :
  • رويترز

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