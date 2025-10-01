الخميس 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
هدف مارتينيلي يمهد طريق أرسنال للفوز 2-صفر على أولمبياكوس

منذ ساعة واحدة
غابرييل مارتينيلي

سجل غابرييل مارتينيلي للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ هز الشباك مبكرا من مسافة قريبة ليمهد طريق أرسنال إلى الفوز 2-صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوم الأربعاء في مرحلة الدوري بالبطولة.

وعندما انقض البرازيلي على كرة مرتدة في الدقيقة 12 ليكافئ أرسنال على هيمنته المبكرة، بدا الأمر وكأن الفريق في طريقه إلى انتصار سهل.

لكن أرسنال اضطر لبذل جهد شاق من أجل الفوز الذي رفع رصيده إلى ست نقاط من أول مباراتين في مرحلة الدوري.

واحتاج أرسنال إلى هدف في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل بوكايو ساكا لتأمين الفوز.

وخاض أولمبياكوس المباراة بثقة، إذ حقق الفوز في آخر ثلاث زيارات سابقة له إلى ملعب الإمارات.

وتعافى الفريق اليوناني بعد تأخره المبكر ليجعل الليلة غير مريحة في بعض الأحيان بالنسبة لأصحاب الأرض.

ورغم ذلك لم يتمكن أولمبياكوس من هز الشباك ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة من أول مباراتين.

    المصدر :
  • رويترز

