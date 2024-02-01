هدف متأخر.. فوز مثير لمانشستر يونايتد على ولفرهامبتون

سجل ماركوس راشفورد هدف التقدم وأضاف كوبي ماينو هدفا رائعا في الوقت القاتل ليحقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا 4-3 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد استبعاده من فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت كاونتي 4-2 بقرار من المدرب إريك تن هاج، حقق راشفورد عودة بارزة وافتتح التسجيل للفريق بعد خمس دقائق من بداية المباراة أمام ولفرهامبتون، كما ساعد لوك شو في تهيئة الكرة لراسموس هويلوند ليضيف ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 22.

وكان بإمكان مانشستر يونايتد تعزيز تقدمه بأهداف أخرى خلال الشوط الأول الذي فرض فيه سيطرته، لكن هويلوند وكاسيميرو فقدا هدفين بداعي التسلل، ثم عادت الإثارة في المباراة من جديد في الشوط الثاني مع حصول ولفرهامبتون على ركلة جزاء.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية وجود احتكاك بسيط فقط لدى سقوط بيدرو نيتو في ظل مطاردة من جانب كاسيميرو الذي حصل على إنذار في الدقيقة الثالثة من المباراة، ولكن بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد، تم تأكيد قرار احتساب ركلة الجزاء وتقدم البديل بابلو سارابيا لتنفيذها مسجلا منها أول أهداف ولفرهامبتون في الدقيقة 71 .

لكن سكوت مكتوميناي أضاف الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 75 بعد قليل من مشاركته من مقعد البدلاء.

وفي الدقيقة 85، سجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لولفرهامبتون ثم أضاف زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن ماينو خطف هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وصعد مانشستر إلى المركز السابع رافعا رصيده إلى 35 نقطة بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز 11.