هدف متأخر يضمن لفيسيل كوبي استمرار انطلاقته المثالية بدوري أبطال آسيا للنخبة

حافظ فيسيل كوبي الياباني على انطلاقته المثالية في مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، عندما سجل كويا يوروكي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الانتصار 1-صفر على ضيفه ملبورن سيتي اليوم الأربعاء.

وجاء هدف يوروكي في الدقيقة 94 بعد خطأ من دفاع ملبورن الذي أخفق في التعامل مع تمريرة طويلة من حارس المرمى شويتشي جوندا مما منح لاعب خط الوسط الفرصة لوضع الكرة في المرمى الخالي.

وقال عزيز بهيتش قائد ملبورن سيتي “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد خلال أغلب فترات المباراة وحتى اللحظة التي استقبلنا فيها الهدف كنا ننافس بشكل جيد”.

وأضاف “أنا فخور بلاعبي الفريق. لقد نافسوا لأكثر من 90 دقيقة، ويؤلمني حقا استقبالنا للهدف في الدقيقة الأخيرة”.

وظل ملبورن سيتي دون أي نقطة بعد أول جولتين في مرحلة الدوري، بينما رفع كوبي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب منطقة شرق القارة.

ويبتعد بطل الدوري الياباني بفارق نقطتين عن ثلاثة فرق، من بينها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي حقق اللقب مرتين وتعادل 1-1 مع شنغهاي شينهوا الصيني اليوم.

ومنح لويس أسوي التقدم لفريق المدرب ليونيد سلوتسكي الذي ينافس في الدوري الصيني الممتاز، بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة، عندما أطلق تسديدة من لمسة واحدة في مرمى الحارس جو هيون-وو بعد تمريرة جواو تيكسيرا التي غيرت اتجاهها.

لكن أولسان الذي فاز على تشنغدو رونغتشنج في مباراته الافتتاحية بالمسابقة، رد بعد 15 دقيقة عندما أطلق جوستاف لودفيجسون تسديدة مباشرة من الجانب الأيمن في مرمى الحارس شو وينغ هاو.

وحصد سانفريتشي هيروشيما الياباني وإف.سي سول الكوري الجنوبي أربع نقاط أيضا، ويتأخر كل من جانجون وتشنغدو رونغتشنج وبوريرام يونايتد عنهم بفارق نقطة واحدة.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري التي تضم 12 فريقا من شرق وغرب آسيا، على أن يتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز إلى دور الستة عشر الذي يقام في مارس آذار المقبل.

وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل نيسان.