السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
هدف متأخر يقود بالاس للفوز 2-1 على ليفربول

منذ 12 دقيقة
فريق كريستال بالاس

فريق كريستال بالاس- رويترز

توفقت بداية ليفربول المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مفاجئ بخسارته 2-1 أمام مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت، بعدما منح هدف البديل إيدي نيكيتاه في اللحظات الأخيرة صاحب الأرض فوزا مستحقا كان من المفترض أن يكون أسهل بكثير على حامل اللقب.

وافتتح إسماعيلا سار التسجيل من مسافة قريبة، وهو هدفه الثالث في آخر ثلاث مباريات ضد ليفربول، بعد أن فشل دفاع الفريق الزائر في تشتيت ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة.

ولعب بالاس بطريقة رائعة وكان بوسعه التقدم 4-صفر في أول 25 دقيقة، لكن ليفربول يدين بالفضل في عدم تأخره بنتيجة كبيرة إلى تسديدة ضعيفة من يريمي بينو، وتصديات رائعة من حارس مرماه أليسون بيكر بعد تسديدات دانييل مونوز وجان فيليب ماتيتا.

وبدا أن هدف التعادل الذي أحرزه البديل فيدريكو كييزا في الدقيقة 87 سيمنح حامل اللقب التعادل 1-1.

لكن نكيتياه سدد في مرمى أليسون في اللحظات الأخيرة، ونجا بالاس من لحظات متوترة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليتقدم إلى المركز الثاني باعتباره الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري.

    المصدر :
  • رويترز

