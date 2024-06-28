هدف متأخر يمنح بنما الفوز على أمريكا في كوبا أمريكا

بفضل هدف متأخر فازت بنما 2-1 على الولايات المتحدة في مباراة الفريقين ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في أتلانتا بولاية جورجيا صباح اليوم الجمعة بينما خاضت صاحبة الأرض معظم المباراة بعشرة لاعبين.

وطرد المدافع الأمريكي تيموثي ويه في الدقيقة 18‭ ‬بسبب تعمده الخشونة إزاء رودريك ميلر لاعب بنما بينما منح فلوريان بالوجون أصحاب الأرض هدف التقدم من تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد ذلك بأربع دقائق.

وتعادلت بنما في الدقيقة 26 عندما أرسل سيزار بلاكمان كرة إلى داخل شباك الحارس مات تيرنر قبل أن يحرز البديل خوسيه فاخاردو هدف الفوز للضيوف مستغلا تمريرة عرضية من زميله أبديل أيارزا في الدقيقة 83.

ولعبت بنما أيضا بعشرة لاعبين بعد طرد أدالبرتو كاراسكيلا في الدقيقة 88 بسبب خشونته ضد كريستيان بوليسيك.

وبهذا الفوز يتساوى منتخب بنما في الرصيد مع نظيره الأمريكي بثلاث نقاط بنما تتصدر أوروجواي المجموعة بست نقاط بعد الفوز اليوم الجمعة على بوليفيا 5-صفر.