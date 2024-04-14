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هدف متأخر ينقذ ميلان من الهزيمة أمام ساسولو

منذ 8 دقائق
فريق ميلان

فريق ميلان

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سجل البديل نواه أوكافور هدفا متأخرا قاد به ميلان إلى تعادل مثير 3-3 مع مضيفه ساسولو اليوم الأحد 14 نيسان /أبريل الجاري، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة متفوقا بست نقاط أمام يوفنتوس صاحب المركز الثالث، قبل ست جولات من نهاية المسابقة، كما رفع ساسولو رصيده إلى 26 نقطة في المركز 19، أحد مراكز الهبوط.

ويتصدر إنتر ميلان، الذي يلتقي كالياري في وقت لاحق اليوم، جدول الدوري برصيد 82 نقطة.

ووجه ساسولو ضربة مبكرة لميلان عندما افتتح التسجيل بعد أربع دقائق من بداية المباراة بهدف أحرزه أندريا بينامونتي من كرة هيأها له كريستيان ثورستفيدت ثم عزز تقدمه بعدها بست دقائق عبر هدف سجله أرمان لوريانت الذي سدد كرة وارتدت أمامه ليتابعها بتسديدة أخرى في الشباك.

وأنعش رافائيل لياو فرص ميلان عبر هدف سجله في الدقيقة 20 إثر مجهود فردي، إذ تجاوز اثنين من مدافعي ساسولو ثم سدد الكرة في الزاوية البعيدة من المرمى.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، إذ أضاف لوريانت الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد ثماني دقائق من بداية الشوط ثم سجل لوكا يوفيتش الهدف الثاني لميلان قبل الدقيقة 60.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، تلقى أوكافور الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد وقت قصير من مشاركته من مقعد البدلاء، وأسكنها الشباك ليدرك التعادل لميلان.

    المصدر :
  • رويترز

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