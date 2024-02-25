هدف مودريتش أمام إشبيلية يعزز صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني

شارك لاعب الوسط لوكا مودريتش من على مقاعد البدلاء ليسجل بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء قرب النهاية هدف فوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية اليوم الأحد موسعا الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثماني نقاط.

وسيطر صاحب الأرض على مجريات المباراة لكن اصطدم بتألق حارس إشبيلية الذي قدم أداء شبه مثالي حتى استحوذ مودريتش (38 عاما) على كرة مرتدة وأطلق تسديدة لا يمكن إيقافها في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن جيرونا الثالث الذي يستضيف رايو فايكانو غدا الاثنين. ويتجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15 يفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.