هذا موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب

قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء إنه من المرجح أن يشارك المدافع ليساندرو مارتينيز في أول مباراة له مع الفريق منذ مارس آذار غدا الأربعاء 15\5\2024 بينما سيتم تقييم حالة ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز وويلي كامبوالا لتحديد ما إذا كانوا جاهزين للعودة من الإصابة.

وأضاف المدرب إن رافائيل فاران، الذي أعلن رحيله عن يونايتد في نهاية الموسم في وقت سابق من اليوم، لن يكون جاهزا لخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد غدا الأربعاء لكنه قد يشارك في مباراة الأحد المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون.

ويأمل تن هاج أن يكون المدافع الفرنسي جاهزا لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي يوم 25 مايو أيار الجاري.

وأبلغ تن هاج الصحفيين عن مارتينيز، الذي خاض 11 مباراة فقط هذا الموسم بسبب العديد من الإصابات “أعتقد أنه سيعود. شارك في بعض الحصص التدريبية وإذا سار كل شيء على ما يرام في التدريبات سوف يشارك.

“نحن نخطط بالتأكيد (أن يلعب فاران) في آخر مباريات، ليس غدا لكن نأمل يوم الأحد ثم بالطبع في آخر مباراة (نهائي كأس الاتحاد)”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم ويحتاج لتقليص هذه الفجوة للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال المدرب الهولندي “إنها مباراة مهمة للغاية. تعرفون الترتيب لذلك من المهم جدا الفوز بها”.

وفاز نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات أمام مانشستر يونايتد وسجل خلالها ستة أهداف واستقبل هدفا واحدا.

وقال تن هاج “علينا القيام بكل شيء في المباراة لتحقيق الفوز، وعلينا القتال بقوة من أجله”.