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هذه الفرق لم تتعرض للخسارة في تاريخ دوريات كرة القدم العالمية

منذ 52 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، يسعى فريق باير ليفركوزن لتحقيق إنجاز فريد آخر بإنهاء الموسم دون أي هزيمة، وبذلك ينضم إلى قائمة متميزة تضم 7 فرق فقط في تاريخ كرة القدم تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.

ولعب ليفركوزن حتى الآن 33 مباراة، فاز في 27 مباراة منها، وتعادل في 7 مباريات، ليصل رصيده إلى 87 نقطة متربعا على صدارة البوندسليغا بفارق كبير عن بايرن ميونخ الثاني برصيد 72 نقطة.

وفي ما يلي 7 فرق لم تتعرض لأي هزيمة خلال الموسم في الدوريات العالمية:

رينجرز- الدوري الأسكتلندي الممتاز موسم 2020-2021، (فاز في 32 مباراة وتعادل في 6 من مجموع 38 مباراة).
سلتيك- الدوري الأسكتلندي الممتاز موسم 2016-2017، (فاز في 34 مباراة وتعادل في 4 من مجموع 38 مباراة).
يوفنتوس- الدوري الإيطالي موسم 2011-2012، (فاز في 23 مباراة وتعادل في 15 من مجموع 38 مباراة).
أرسنال- الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003-2004، (فاز في 26 مباراة وتعادل في 12 من مجموع 38 مباراة).
ميلان- الدوري الإيطالي موسم 1991-1992، (فاز في 22 مباراة وتعادل في 12 من مجموع 34 مباراة).
بيروجيا- الدوري الإيطالي موسم 1987-1989، (فاز في 11 مباراة وتعادل في 19 من مجموع 30 مباراة).
بريستون نورث إند- الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1888-1889، (فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 من مجموع 22 مباراة).

    المصدر :
  • الجزيرة

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