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هزيمة ديوكوفيتش وخروجه من أستراليا المفتوحة للتنس

منذ ساعتين
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

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خرج حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من البطولة الكبرى الأولى للموسم اليوم الجمعة بعد هزيمته أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع 6-1 و6-2 و6-7 و6-3 في قبل نهائي فردي الرجال في ملاعب ملبورن بارك.

وهذه هي أول هزيمة يتلقاها ديكوفيتش المصنف الأول عالميا وعلى مستوى البطولة في ملاعب ملبورن بارك خلال ستة أعوام.

وبهذا تنتهي محاولة ديوكوفيتش للحصول على اللقب الكبير رقم 25 في مسيرته الاحترافية والانفراد بالرقم القياسي بالتفوق على الرقم القياسي الحالي الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارجريت كورت وهو 24 لقبا.

وفاز سينر (22 عاما) مرتين على ديوكوفيتش في ثلاث مباريات أواخر الموسم الماضي واليوم على ملعب رود ليفر استغل اللاعب الإيطالي الشاب تراجع إرسال منافسه البالغ من العمر 36 عاما وإمكانية ارتكابه بعض الأخطاء في ضرباته الخلفية ليفوز بسهولة بالمجموعة الأولى كما تكشف النتيجة.

ولم يخسر ديوكوفيتش على ملعبه المفضل في ملبورن بارك منذ هزيمته أمام الكوري الجنوبي تشونج هيون في نسخة 2018.

وحسم سينر المجموعة الثانية بكسر مزدوج للإرسال.

وفي المجموعة الثالثة لم يظهر أي تراجع في مستوى أداء سينر لكن ديوكوفيتش رفع مستوى أدائه ومضت المجموعة سجالا حتى أهدر سينر نقطة حسم المباراة عندما كان متقدما 6-5 عندما ارتدت كرته الأمامية من الشبكة ليحصل اللاعب الصربي على فرصة للعودة.

وفاز ديوكوفيتش بالنقاط الثلاث التالية ليفوز بالمجموعة الثالثة ويؤجل الحسم وسط تشجيع هائل من الجمهور.

لكن سينر كسر إرسال منافسه الأكبر سنا ليتقدم 3-1 في المجموعة الرابعة قبل أن يحسم المجموعة والمباراة ويوقف مسيرة انتصارات ديوكوفيتش المتتالية في ملاعب ملبورن بارك والتي استمرت في 33 مباراة متتالية ويحرمه من تعزيز رقم القياسي على مستوى البطولة أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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