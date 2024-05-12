هزيمة مفاجئة لدورتموند تثير غضب ترزيتش

قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إن فريقه يستحق الهزيمة أمام ماينتس في دوري الدرجة الأولى الألماني مطلع الأسبوع الحالي في ظل افتقاره إلى الدافع لتحقيق الاستقرار في مستوى الأداء.

وسجل لي جاي سونج هدفين لماينتش بعد أن افتتح لياندرو باريرو التسجيل ليخسر دورتموند 3-صفر أمس السبت.

أتيحت الفرصة أمام فريق ترزيتش لدفع ماينتس نحو منطقة الأندية المهددة بالهبوط لكنه صعد إلى المركز 15 بفارق نقطتين عن المركز الذي سبق له احتلاله والذي يفرض على صاحبه خوض جولة فاصلة للنجاة من الهبوط.

وأشار ترزيتش إلى أنه يريد أن يحافظ فريقه الذي يحتل المركز الخامس في الدوري المحلي على مستوى صلابته بعد الفوز يوم الثلاثاء الماضي على باريس سان جيرمان في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي 2-صفر ما أهله لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا في أول يونيو حزيران المقبل.

وقال ترزيتش للصحفيين “دعونا… نتحدث عن الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع… كنا الفريق الذي يتأخر دائما في الاستحواذ على الكرة ويفقدها دائما في الالتحامات.

“لذا كانت الهزيمة مستحقة. استبسل ماينتس في كل شبر من الملعب ولم يتركنا نستحوذ على الكرة بسلام بينما فعلنا نحن ذلك.”

وأضاف “أظهرنا أن بإمكاننا تقديم أداء جيد وناضج لكننا لم نثبت ذلك بغض النظر عن الخصم والمنافسة وأيام الأسبوع والملعب وهذا ما يجعلني غاضبا.

“لدينا الكثير ولا يمكننا تقديمه في أرض الملعب في كل مرة”.

ويضمن حصول دورتموند على المركز الخامس محليا مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستضيف دورتموند فريق دارمشتات متذيل الترتيب في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني السبت المقبل.