هل تمارين رفع الأثقال مهمة لتعزيز صحة الدماغ؟

إن القيام بتمارين رفع الأثقال يؤدي إلى تعزيز صحة الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب، وذلك ما أثبتته دراسة أجراها فريق من جامعة ماكماستر الكندية.

وأشارت الدراسة إلى أن فوائد تمارين القوة لا تقتصر على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بل تُسهم في تحسين وظائف الدماغ من خلال تحفيز إنتاج جزيئات تسمى “الميوكينات” التي تُنقل من العضلات إلى الدماغ، وتؤثر إيجابا على وظائفه، وفقا لموقع “Study Finds”.

ووجدت الدراسة أيضا أن تدريبات المقاومة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم والأنسولين لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التمرين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري.

وأوضح الباحثون أن كلما زاد نشاط الشخص في تمارين رفع الأثقال، انخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ما يؤكد على أهمية دمج تمارين القوة في روتين الحياة اليومية للحفاظ على صحة العقل والجسم.