هل تُرسل أمريكا "فريق الأحلام" لمنافسات الجمباز في أولمبياد باريس؟

أكّدت لاعبات رياضيات لوكالة رويترز هذا الأسبوع، أن الانضمام إلى فريق الجمباز الأمريكي في أولمبياد باريس أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأضفن أن التشكيلة التي سيتم اختيارها في النهاية قد تكون الأكثر نجاحا على الإطلاق في تاريخ الأولمبياد.

وتعد جابي دوجلاس وسيمون بايلز وسونيسا لي، الحاصلات على أعلى الجوائز على صعيد منافسات فردي السيدات في 2012 و2016 و2021 على الترتيب، إضافة للشابتين جوسلين روبرسون وتيانا سوماناسيكيرا من بين أولئك اللاتي يأملن في الحصول على مكان في الفريق المكون من خمس لاعبات والذي سيتم اختياره لتمثيل الولايات المتحدة من خلال خوضهن للبطولة الأمريكية في أواخر يونيو حزيران المقبل.

وقالت روبرسون، التي ستحتفل بعيد ميلادها 18 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حدث إعلامي بالقرب من هيوستن أمس الأحد “سيكون هذا أحد أفضل الفرق التي شهدتها أمريكا على الإطلاق وأحد أفضل الفرق التي شهدها العالم على الإطلاق.

“يمكن لأمريكا أن تشكل ثلاثة فرق وستكون جميعها مذهلة. العمق هذا العام جنوني ولا يشبه أي شيء آخر”.

ويعيد الفريق إلى الأذهان “فريق الأحلام” الحائز على الميدالية الذهبية لمنافسات السلة للرجال عام 1992 والذي ضم مايكل جوردان وتشارلز باركلي وماجيك جونسون ولاري بيرد.

وستكون بايلز، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات، في طليعة الفريق الأمريكي.

وتتطلع بايلز إلى السيطرة على اللعبة مجددا بعد انسحابها من العديد من المنافسات في دورة ألعاب طوكيو بسبب “التواءات” عانت منها.