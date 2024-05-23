هل حسم "تن هاج" قراره في الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

أكد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إيمانه بقدرة فريقه على إنقاذ موسمه بالفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي (السبت 25-5-2024) فيما قد تكون آخر مباراة للمدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة.

وقال تن هاج للصحفيين اليوم الخميس “الأمر كله يتعلق بالألقاب. لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب”.

وأضاف “في السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك الكثير من الألقاب في النادي لكن لدينا الفرصة للفوز بلقبين خلال عامين” وذلك في إشارة إلى الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

ورفض المدرب الهولندي الإجابة على سؤال عما إذا كانت مباراة السبت هي الأخيرة له مع يونايتد.

وقال “ليس لدي ما أقوله. أركز فقط على العمل الذي يجب أن أقوم به وهو الفوز بمباراة السبت وبعدها… نواصل المشروع. لقد جئت إلى هنا للفوز بألقاب. يوم السبت لدي فرصة لتحقيق ذلك وحصلنا على هذه الفرصة كفريق… تراجع الموقف في نهاية كل موسم وتفكر في الأشياء التي قد تحتاج إلى تغييرها”.

ويبدو أن المدرب يحظى بدعم مجموعة كبيرة من المشجعين الذين طالبوا باستمراره إذ راج وسم يحمل اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

وحقق يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، لكنه حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات نهائية وهو الفوز 2-1 على كريستال بالاس بعد الأشواط الإضافية عام 2016. وخسر أمام سيتي 2-1 في نهائي العام الماضي على ملعب ويمبلي.