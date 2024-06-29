السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستؤثر إصابة ميسي على آمال الأرجنتين في كوبا أميركا؟

منذ 24 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

بعد إصابة ليونيل ميسي بمشاكل في العضلات خلال بطولة كوبا أميركا 2024، تتساءل الأوساط الرياضية عما إذا كانت هذه الإصابة ستنهي مشواره في البطولة، في حين يستعد منتخب الأرجنتين لمباراته المقبلة بدون قائده الأسطوري.

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده ضد البيرو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا 2024، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مواجهة تشيلي بالجولة الماضية.

وتدرب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في ميامي من دون ميسي الذي قالت تقارير إعلامية أرجنتينية إنه خضع لفحوص طبية، كشفت أنه لا يعاني من تمزق في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه “آلام بسبب تقلصات عضلية”.

عانى ميسي الذي أكمل عامه 37 هذا الأسبوع من متاعب في العضلات وتلقى رعاية طبية خفيفة بسبب مشكلة في الفخذ خلال فوز الأرجنتين على تشيلي 1-صفر الاثنين الماضي.

وقال ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي إنه ربما يكون من الحكمة عدم المشاركة في مواجهة بيرو الأحد 30 يونيو/حزيران الجاري بعد أن ضمن فريقه التأهل لدور الثمانية.

وتأهلت الأرجنتين (حاملة اللقب) لدور الثمانية في البطولة التي توجت بها 15 مرة، في ظل تصدرها ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققة العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كندا.

غموض حالة ميسي البدنية
ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أي تفاصيل جديدة عن الحالة البدنية للقائد ميسي.

وأصيب المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونا أيضا في العضلات خلال التدريب في ميامي.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إنه سيريح لاعبي التشكيلة الأساسية في مباراة بيرو التي ستقام في ملعب هارد روك فجر الأحد المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن خط هجوم الأرجنتين ضد بيرو سيكون مكونا من أنخيل دي ماريا، ولاوتارو مارتينيز وأليخاندرو غارناتشو.

ويحتاج فريق المدرب ليونيل سكالوني للحصول على نقطة التعادل أمام بيرو، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وملاقاة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات فنزويلا والمكسيك والإكوادور وجامايكا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من رياضة

سباق للدراجات النارية
"بارديه" يفوز بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات
حكيم زياش
حكيم زياش ينضم بشكل نهائي إلى "غلطة سراي" بعد صفقة انتقال حر
كيليان مبابي - رويترز
بلجيكا تعتذر بعد فيديو "فكاهي" عن ركل مبابي

الأكثر قراءة

شعار تطبيق واتساب
لا داعي لحفظ الأرقام في واتساب بعد الآن!
تنميل اليد
هل تشعر بالتنميل في أصابع يديك وقدميك؟.. إليك السبب والعلاج
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
مخاوف الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان تتصاعد.. وتحرك لافت لسفن البنتاغون!