هل سيجلس "رودريغو" على مقاعد البدلاء إذا جاء "مبابي"؟

تحدث رودريغو جويس مهاجم ريال مدريد، مساء أمس الاحد 31 مارس/آذار 2024، عما يتردد بشأن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الانتقال للميرنجي في الصيف المقبل.

وقال رودريجو، في تصريح عقب الفوز أمام أتلتيك بيلباو: “أعتقد أن مبابي يقترب من ريال مدريد كما يقول الصحفيون، وأنا أثق بكم (الصحفيين)، ولا أعرف ما سيحدث”.

وأضاف ردا على سؤال “هل ستجلس على مقاعد البدلاء إذا جاء مبابي؟”: “بالطبع ستكون مشكلة جميلة للمدرب كارلو أنشيلوتي (وجود بديل قوي)، أنا أركز على عملي مع ريال مدريد وحسب”.

⚪️ Rodrygo: “Mbappé to Real? I think it’s close as it’s what journalists say, I trust you guys! But I don’t know what’s going on”. “If Mbappé comes, I will be benched? It will be an happy problem for the manager. I’m only focused on Real Madrid”. pic.twitter.com/uLGG7xVH1o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ليضع قدمًا على منصة التتويج، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة في المركز الرابع

وقدم رودريجو مستوى مميزا مع ريال مدريد في الفوز على أتلتيك بيلباو (2-0)، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث تكفل بتسجيل هدفي اللقاء.