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هل سيجلس "رودريغو" على مقاعد البدلاء إذا جاء "مبابي"؟

منذ 6 دقائق
نجم ريال مدريد "رودريغو"

نجم ريال مدريد "رودريغو"

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تحدث رودريغو جويس مهاجم ريال مدريد، مساء أمس الاحد 31 مارس/آذار 2024، عما يتردد بشأن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الانتقال للميرنجي في الصيف المقبل.

وقال رودريجو، في تصريح عقب الفوز أمام أتلتيك بيلباو: “أعتقد أن مبابي يقترب من ريال مدريد كما يقول الصحفيون، وأنا أثق بكم (الصحفيين)، ولا أعرف ما سيحدث”.

وأضاف ردا على سؤال “هل ستجلس على مقاعد البدلاء إذا جاء مبابي؟”: “بالطبع ستكون مشكلة جميلة للمدرب كارلو أنشيلوتي (وجود بديل قوي)، أنا أركز على عملي مع ريال مدريد وحسب”.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ليضع قدمًا على منصة التتويج، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة في المركز الرابع

وقدم رودريجو مستوى مميزا مع ريال مدريد في الفوز على أتلتيك بيلباو (2-0)، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث تكفل بتسجيل هدفي اللقاء.

    المصدر :
  • وكالات

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