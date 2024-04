هل سيجلس "رودريغو" على مقاعد البدلاء إذا جاء "مبابي"؟

تحدث رودريغو جويس مهاجم ريال مدريد، مساء أمس الاحد 31 مارس/آذار 2024، عما يتردد بشأن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الانتقال للميرنجي في الصيف المقبل.

وقال رودريجو، في تصريح عقب الفوز أمام أتلتيك بيلباو: “أعتقد أن مبابي يقترب من ريال مدريد كما يقول الصحفيون، وأنا أثق بكم (الصحفيين)، ولا أعرف ما سيحدث”.

وأضاف ردا على سؤال “هل ستجلس على مقاعد البدلاء إذا جاء مبابي؟”: “بالطبع ستكون مشكلة جميلة للمدرب كارلو أنشيلوتي (وجود بديل قوي)، أنا أركز على عملي مع ريال مدريد وحسب”.

⚪️ Rodrygo: “Mbappé to Real? I think it’s close as it’s what journalists say, I trust you guys! But I don’t know what’s going on”.

“If Mbappé comes, I will be benched? It will be an happy problem for the manager. I’m only focused on Real Madrid”. pic.twitter.com/uLGG7xVH1o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024