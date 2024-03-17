هل ميسي مهدد بالغياب عن الأرجنتين؟

كشفت عدة تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، مهدد بالغياب عن المباراتين القادمتين لمنتخب بلاده.

وبحسب صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، فإن “ميسي لن يكون حاضراً مع المنتخب في المباراتين المقبلتين، حيث يعاني من إصابة عضلية”.

وأوضحت أن “الأولوية لميسي الآن هي التعافي بنسبة 100%، وعدم الاستعجال في عودته للملاعب كي لا تتفاقم الإصابة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني حول حالة ميسي، إلا أنه لن يتمكن من خوض مباراتي السلفادور وكوستاريكا”، مضيفةً أن “اللاعب يريد التعافي لتجنب حدوث أي انتكاسات مستقبلية”.

وستكون مباراتي الشهر الجاري بمثابة بروفة للمنتخب الأرجنتيني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وفي هذا السياق، تميّز ميسي بقدراته الاستثنائية في المراوغة والتسجيل، وقدرته على تغيير مجريات المباراة بمهارات فردية خارقة. حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا عدة مرات وعدد لا يحصى من الألقاب المحلية. كما فاز بالكرة الذهبية، وهي جائزة تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، عدة مرات، مما يعكس تفوقه وتأثيره في اللعبة.

وعلى الصعيد الدولي، واجه ميسي بعض التحديات مع المنتخب الأرجنتيني، ولكنه أثبت قيادته ومهارته بالفوز بكأس أمريكا الجنوبية. هذا الإنجاز كان بمثابة تتويج لجهوده وإصراره على تحقيق النجاح مع منتخب بلاده.