هوانج سون-هونج مدربا مؤقتا لمنتخب كوريا الجنوبية الأول

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين هوانج سون-هونج، مدرب منتخب تحت 23 عاما، كمدرب مؤقت للمنتخب الأول ليقود الفريق للاستعداد للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت لجنة المنتخب الوطني، هي هيئة استشارية تابعة للاتحاد، تبحث عن مدرب للمنتخب الأول عقب إقالة الألماني يورجن كلينسمان بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا في قطر وسط انتقادات لأسلوب قيادتهللفريق.

وقاد هوانج (55 عاما) منتخب تحت 23 عاما للميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم 2002 التي بلغ فيها الفريق قبل النهائي على أرضه بقيادة الهولندي جوس هيدينك.

وأقال الاتحاد الكوري كلينسمان بعد الخسارة من الأردن 2-صفر في قبل نهائي كأس آسيا ليمتد انتظار الفريق الذي دام 64 عاما لحصد لقبه القاري الثالث وتجددت الانتقادات لقيادة المدرب الألماني.

وسيتعين على هوانج أيضا احتواء الخلافات الداخلية في الفريق بعد مشاجرة حظيت بضجة إعلامية كبيرة بين قائد توتنهام هوتسبير سون هيونج-مين وزميله لي كانج-إن لاعب باريس سان جيرمان، وذلك خلال إعداد الفريق لخوض تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.