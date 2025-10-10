هودجكينسون ترغب في إنهاء عام 2025 بتحطيم رقم قياسي جديد

قالت العداءة البريطانية كيلي هودجكينسون بطلة الأولمبياد في سباق 800 متر إنها جددت دوافعها سعيا لتحطيم أكثر الأرقام القياسية صمودا حتى الآن في ألعاب القوى وأملا في ختام موسم 2025 الذي عرقلته الإصابات بالفوز في نيويورك.

ويتطلع عشاق ألعاب القوى لتحطيم الرقم القياسي لسباق 800 متر البالغ 1:53.28 دقيقة والمسجل باسم التشيكية يارميلا كراتوتشفيلوفا في 1983 لكنه استعصى على الجميع إذ تعد هودجكينسون سادس أسرع امرأة في هذا السباق.

وقالت العداءة البريطانية التي فازت ببرونزية بطولة العالم الشهر الماضي “سيتطلب الأمر يوما مذهلا لتحقيق ذلك. علينا فقط أن نؤمن بحظوظنا خاصة مع تطور التكنولوجيا التي تساعد جميع العداءات على الركض بسرعة أكبر”.

وأضافت هودجكينسون (23 عاما) والتي يبلغ أفضل رقم شخصي لها 1:54.61 دقيقة “لماذا لا نجرب حظوظنا؟

وأشارت هودجكينسون التي ستنافس في وقت لاحق اليوم الجمعة في لقاء للسيدات فقط في نيويورك إلى فيث كيبيجون حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر والبطلة الأولمبية ثلاث مرات كمصدر للإلهام.

وحاولت الكينية دون جدوى أن تصبح أول امرأة تركض مسافة الميل في أقل من أربع دقائق بعد أن حققت بالفعل الرقم القياسي لسباق الميل.

وقالت العداءة البريطانية “كل ما يتطلبه الأمر هو أن يحلم شخص واحد فقط بإمكانية تحقيق ذلك.

“من كان يتخيل أن امرأة ستسعى لتحقيق أقل من أربع دقائق في سباق الميل… يبدو الأمر ممكنا أكثر الآن”.

وسيكون لقاء نيويورك سادس سباق لهودجكينسون هذا العام بعد أن غابت عن معظم السباقات تقريبا بسبب الإصابة.

وقالت للصحفيين “أتطلع لإنهاء الموسم جيدا هنا”.