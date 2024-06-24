هولندا تتعثر أمام فرنسا وفان دايك يطمئن الجماهير بشأن التحسن المستمر

قال قائد هولندا فيرجيل فان دايك إنه يتفهم الانتقادات الموجهة لفريقه في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ويتفق مع بعض المشاعر رغم حصد أربع نقاط من أصل ست نقاط محتملة في المجموعة الرابعة.

وتغلبت هولندا على بولندا 2-1 في مباراتها الأولى في هامبورج وكانت محظوظة بعدم الخسارة أمام فرنسا في مباراتها الثانية في لايبزيج لتفلت بالتعادل السلبي.

وقال فان دايك للصحفيين “أمام بولندا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة وصنعنا العديد من الفرص. لكننا كنا أيضا تحت الضغط. أمام فرنسا كنا أكثر تماسكا كفريق.

“الحفاظ على شباكنا نظيفة أمام وصيف بطل العالم أمر جيد. لكن عند امتلاك الكرة كنا سيئين للغاية”.

وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من المحللين التلفزيونيين وكتاب الأعمدة في الصحف بعد مباراة فرنسا، لكن فان دايك لم ينزعج من هذه الانتقادات.

وأضاف “يُسمح للجميع أن يكون لهم رأيهم الخاص، هذا جيد. هذا لا يزعجني إنه جزء من كرة القدم. إذا كان يضايقني فسوف أعيش حياة غير سارة للغاية.

“التوقعات عالية بيننا أيضا. لدينا فريق جيد وأعتقد ذلك بصدق. نريد أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة. بعد مباراة فرنسا قلنا كلاعبين لبعضنا البعض بوضوح ما يجب تحسينه.

“يمكننا ويجب علينا أن نقدم أداء أفضل مما فعلناه أمام فرنسا. لا يزال بإمكاننا إحراز تقدم في بطولة أوروبا هذه”.

وتستكمل هولندا، التي من شبه المؤكد تأهلها إلى دور الستة عشر مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة النمسا في برلين غدا الثلاثاء.