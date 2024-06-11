هولندا تستدعي "ماتسن" لتشكيلتها في بطولة أوروبا

استدعت هولندا الظهير الأيسر إيان ماتسن إلى تشكيلتها في بطولة أوروبا لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا بعد تعرض الفريق لانتكاسة بإصابة ثانية أدت إلى مغادرة لاعب الوسط تون كوبمينرس للمنتخب بسبب إصابة في الفخذ.

وأكد المدرب الهولندي رونالد كومان أن فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيغيب عن البطولة بسبب إصابة في الكاحل بينما أصيب كوبمينرس لاعب أتلانتا خلال فترة الإحماء قبل الفوز 4-صفر على أيسلندا أمس الاثنين.

وماتسن (22 عاما)، الذي كان يقضي عطلة في اليونان، البديل الوحيد الذي تم ضمه للتشكيلة ما يعني أن هولندا ستصطحب 25 لاعبا فقط إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء قبل مباراتها الأولى ضد بولندا في هامبورج يوم الأحد المقبل.

وقضى ماتسن، الذي أثار غيابه عن التشكيلة الأولية بعض الاستغراب في هولندا، موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند من تشيلسي وساعد الفريق الألماني في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عندما خسر أمام ريال مدريد في استاد ويمبلي.