هيت يسجل رقما قياسيا في فوزه الساحق على غريزليز

سجل بام أديبايو 18 نقطة من إجمالي 24 نقطة في الربع الأول ليحقق ميامي هيت رقما قياسيا لأكبر عدد من النقاط يسجلها منافس لممفيس غريزليز خلال الموسم الاعتيادي خلال فوز غير متكافيء 146-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز هيت 86 نقطة في الشوط الأول- في رقم قياسي أيضا لأحد مانفسي جريزليز- بنسبة رميات بلغت 57.7 بالمئة ليتقدم بفارق 39 نقطة في الشوط الأول. وكانت النتيجة 44-25 لصالح ميامي في الربع الأول وسجل سبع من تسع رميات ثلاثية.

وساند نيكولا يوفيتش زميله أديبايو عندما سجل 20 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة فيما أحرز كيليل وير 19 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة. وأضاف خايمي خاكيث جونيور 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة إلى زملائه.

وسجل جارين جاكسون جونيور، الذي أحرز 18 نقطة وستة حوائط صد في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي أمام نيو أورليانز بليكانز، 19 نقطة لممفيس الليلة الماضية.

وأضاف الشاب سيدريك كوارد 16 نقطة وساهم زميله سانتي ألداما في تسجيل 13 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

ولعب جا مورانت بشكل محدود في الشوط الثاني وسجل 12 نقطة بواقع أربع رميات من 16 محاولة.

وفي باقي نتائج المباريات التي أقيمت الليلة الماضية، خسر تورونتو رابتورز على أرضه 122-116 أمام ضيفه ميلووكي باكس. وسجل تراي يانج رميتين حرتين قبل 21 ثانية من النهاية ليمنح فريقه أتلانتا هوكس الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 111-107.

وفاز نيويورك نيكس 105-95 على ضيفه بوسطن سيلتيكس، فيما خسر بروكلين نيتس 131-124 أمام ضيفه كليفلاند كافاليرز.

وسجل كاد كونينجهام رميتين حرتين قبل 5.5 ثانية من النهاية ليحقق ديترويت بيستونز الفوز خارج أرضه على هيوستن روكتس 115-111.

وبعد وقت إضافي تغلب سان أنطونيو سبيرز 120-116 على مضيفه نيو أورليانز بليكانز، فيما خسر دالاس مافريكس على أرضه 117-107 أمام واشنطن ويزاردز.

وأحرز لوكا دونتشيتش 32 من أصل 49 نقطة في الشوط الأول واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة لفريقه لوس انجلوس ليكرز في فوزه على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز 128 -110.

وتغلب سكرامنتو كينغز بفارق نقطة واحدة على ضيفه يوتا جاز 105-104، فيما فاز بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه غولدن ستيت وريورز 139-119.

وسجل جيمس هاردن 20 من أصل 30 نقطة في الشوط الأول ليقود فريقه لوس انجلوس ليكرز للفوز على ضيفه فينكس صنز 129-102.