واتسون يحطم الرقم القياسي العالمي للتسلق السريع

حطّم الشاب سام واتسون الرقم القياسي العالمي للتسلق السريع مرتين في أقل من ساعة واحدة خلال منافسات كأس العالم في الصين، اليوم الجمعة، ليعزز مكانته كأحد المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وحطم الأمريكي واتسون (18 عاما) الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 4.90 ثانية المسجل باسم الإندونيسي فيدريك ليوناردو، عندما تسلق الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 15 مترا في 4.85 ثانية في محاولته الأولى.

وفي المحاولة الثانية، حقق زمننا قدره 4.79 ثانية ليكسر رقمه القياسي العالمي.

ويستعد واتسون، المصنف الثامن عالميا، لمشاركته الأولى في الأولمبياد بعد أن تأهل بالفعل لباريس 2024 في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وظهر التسلق لأول مرة في البرنامج الأولمبي في دورة طوكيو.