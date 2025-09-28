الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
واتكينز ينهي صيامه التهديفي ويقود أستون فيلا للفوز على فولهام بدوري إنجلترا

فريق أستون فيلا- رويترز

حقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما أنهى أولي واتكينز صيامه عن التهديف ليقود فريقه للفوز 3-1 على ضيفه فولهام اليوم الأحد.

وعندما وضع راؤول خيمينيز فولهام في المقدمة بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها ساشا لوكيتش، بدا الأمر أشبه بيوم آخر من الإحباط لفريق أوناي إيمري المتعثر لكن واتكينز رفع المعنويات.

ومرر لوكاس ديني الكرة إلى واتكينز مهاجم إنجلترا، الذي لم يسجل أي هدف في أي بطولة هذا الموسم، في الدقيقة 37 ليستقبل الأخير الكرة بلمسة رائعة قبل أن يسددها من فوق بيرند لينو.

ونجح فيلا في تسجيل هدف واحد فقط في أول خمس مباريات له في الدوري، لكنه سجل هدفين في غضون دقيقتين من الشوط الثاني حيث أطلق العنان لخياله أخيرا.

وسجل جون مكجين هدف التقدم بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 49 قبل أن يمرر واتكينز الكرة إلى إميليانو بوينديا ليسجل الهدف.

وبهذا الفوز ارتقى أستون فيلا إلى المركز 16 برصيد ست نقاط، فيما يحتل فولهام المركز العاشر بثماني نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

