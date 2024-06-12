وارتون: شعور لا يُوصف بالانضمام لتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا

قال آدم وارتون لاعب خط وسط كريستال بالاس إن استدعائه لتشكيلة إنجلترا المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 كان لحظة “تفوق الوصف” بعدما ترك انطباعا هائلا في النصف الثاني من الموسم المنقضي بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان وارتون قبل خمسة أشهر يلعب مع بلاكبيرن روفرز والذي كان يتأرجح فوق منطقة الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى بالاس بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في منتصف الموسم.

وأصبح منذ ذلك الوقت محورا رئيسيا في خط الوسط بالنسبة لمدرب بالاس أوليفر جلاسنر الذي أنهى فريقه الموسم بقوة واحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.

وانضم وارتون إلى تشكيلة إنجلترا التي اعلنها المدرب جاريث ساوثجيت هذا الشهر والتي شهدت غياب العديد من الأسماء الكبيرة.

وأبلغ وارتون الصحفيين اليوم الأربعاء بعد أسبوع من خوض أول مباراة دولية له مع إنجلترا في مواجهة ودية مع البوسنة “إنه شعور يفوق الوصف. لم أتوقع ذلك.

“من الواضح أنني لعبت للتو في الدوري الإنجليزي الممتاز. يمثل انضمامي (للتشكيلة) مكافأة إضافية، لكنني سعيد للغاية. يمكنني القيام بما أحبه عند أعلى مستوى، لا يمكنك التغلب على ذلك.

“لا أفكر كثيرا في الأمر، بالنسبة لي يتعلق الأمر أكثر بكرة القدم. سارت الأمور بسرعة كبيرة.

“استمتعت خلال الأشهر الستة الماضية وأريد فقط مواصلة اللعب والتحسن، أنا سعيد للغاية”.

ويعد وارتون أقل اللاعبين خبرة في تشكيلة إنجلترا، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون الخيار الأول للمشاركة أساسيا خلال المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة أمام صربيا، إلا أنه سيكون جاهزا إذا منحه ساوثجيت فرصة.

وقال “المدرب يختار التشكيلة، ومن الواضح أنها تضم العديد من اللاعبين المذهلين.

“إذا تم اختياري للعب سأكون على أتم الاستعداد، لكن أيا كان (اللاعب) الموجود في الملعب، فأنا متأكد من أنه سيقدم أداء جيدا ويساعد الفريق في تحقيق النتيجة التي نريدها”.