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والد ماتسن يسافر إلى ألمانيا لإيصال أحذية نجله بعد استدعائه لتشكيلة هولندا

منذ 12 دقيقة
إيان ماتسن

إيان ماتسن

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كان إيان ماتسن، الذي لم يسبق له المشاركة من قبل مع منتخب هولندا، يقضي عطلته على يخت في جزيرة ميكونوس اليونانية عندما تلقى استدعاء مساء أمس الاثنين للانضمام لتشكيلة هولندا للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وطُلب منه الانضمام للفريق في أسرع وقت ممكن.

ولم يضيع ماتسن الوقت إذ ظهر في تدريب الفريق المسائي المبكر اليوم الثلاثاء مع منتخب هولندا الذي وصل إلى معسكره في مدينة فولفسبوج بعد فوزه 4-صفر على أيسلندا في آخر مبارياته الودية في روتردام أمس.

ويدين ماتسن بالفضل إلى والده الذي قاد سيارته من هولندا إلى ألمانيا لإحضار أحذيته، ليتمكن ماتسن من التخلص من حالة الخمول المصاحبة للعطلة ويبدأ الحلم بالمشاركة في أول مباراة دولية وخوض بطولة كبرى.

وقال والده إدوارد ماتسن، الذي اضطر للقيادة في البداية من منزله في مدينة فلاردينجن بهولندا إلى دورتموند في ألمانيا حيث يلعب نجله في صفوف بوروسيا دورتموند “أراد إيان القدوم أولا إلى هولندا، لكن هذه لم تكن فكرة جيدة لنا”.

وحزم والده أحذية مدافع المنتخب الهولندي وبعض الأغراض الشخصية الأخرى ليقود لمدة ثلاث ساعات أخرى إلى فولفسبورج.

وتعرف عائلة ماتسن تلك الرحلة جيدا إذ تسافر بانتظام لمشاهدة ابنها وهو يلعب في الدوري الألماني.

وقال للصحفيين اليوم “نحن نعلم أنك كفرد من أفراد الأسرة تكون مشاركا دوما.

“إنها بطولة أوروبا وهي تمثل القمة. كأب تكون فخورا للغاية وتفعل كل ما في وسعك لإبقاء الأمور على الطريق الصحيح والحفاظ على استقرار كل شيء قدر الإمكان”.

وانضم ماتسن الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر إلى تشكيلة هولندا بعد استبعاد فرينكي دي يونج وتون كوبمينرس للإصابة.

    المصدر :
  • رويترز

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