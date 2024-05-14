والد مبابي يعتذر من ريال مدريد عن تصرف إبنه "الوقح"

لم ينس فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني الصفعة التي وجهها له كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل عامين، إذ تدارك ويلفرد والد الأخير الموقف واتصل بالرئيس ليعتذر له عما وصفه بـ”التصرف الوقح” حينها.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ورغم أنه لم يعلن وجهته المستقبلية، إلا أن جميع المصادر تشير إلى ارتدائه قميص العملاق الإسباني الصيف المقبل.

ورغم الوصول إلى اتفاق مع النجم الفرنسي الشهير، لا يبدو فلورنتينو قد تجاوز تلك الصدمة، عندما كان الجميع ينتظر إعلان توقيع كيليان مع ريال مدريد، قبل أن يظهر بشكل مفاجئ في ملعب “حديقة الأمراء” بعد توقيعه عقداً مع باريس لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

وكشف موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني والمهتم بأخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء أن ويلفرد والد كيليان اتصل على بيريز للاعتذار له عن ما حدث صيف 2022.

وزاد الموقع: اعترف ويلفرد مبابي أن ما حدث كان تصرفاً “وقحاً” من جانب عائلته وكذلك ابنه، إذ قال له: ارتكبنا خطأ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2022 رغم اتفاقنا حينها، ونأمل أن نفتح صفحة جديدة سوياً.

ويرحل مبابي عن فريق العاصمة الفرنسية عقب 7 مواسم قضاها معه، وكذلك وهو يحمل لقب كبير هدافيه عبر التاريخ بعدما سجل 256 هدفاً خلال 307 مباريات.