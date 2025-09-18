والكوت يفوز بذهبية رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو

انتزع متسابق ترينيداد وتوباجو كيشورن والكوت أول لقب عالمي له منذ حصوله على الميدالية الذهبية الأولمبية في 2012 بالفوز بنهائي رمي الرمح للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو مسجلا 88.16 متر اليوم الخميس.

وهيمن والكوت (32 عاما) على المنافسة في أجواء عاصفة في الاستاد الوطني إذ حقق أطول رميتين في الأمسية ليضمن أول ميدالية له في بطولة العالم ليضيفها إلى ذهبية 2012 والبرونزية التي فاز بها في أولمبياد ريو 2016.

وفي ليلة رائعة لمنطقة البحر الكاريبي، حل متسابق جرينادا أندرسون بيترز في المركز الثاني برمية 87.38 متر ليضيف ميدالية فضية إلى ذهبيتين فاز بهما في بطولة العالم 2019 و2022.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى كيرتس تومسون الذي سجل رمية افتتاحية 86.67 متر ليفوز بأول ميدالية في بطولة العالم للولايات المتحدة في هذا التخصص منذ فعلها برو جرير في 2007.

ولم تكن هناك عودة خيالية للبطل الهندي نيراج تشوبرا حامل اللقب إلى موقع انتصاره الأولمبي في أولمبياد 2021، إذ لم يقترب من 90.23 متر التي رماها في وقت سابق من هذا الموسم إذ كانت أفضل محاولة له 84.03 متر واحتل المركز الثامن.

كما واجه البطل الأولمبي الباكستاني أرشد نديم، الذي قضى معظم فترات الموسم مصابا، أمسية مخيبة للآمال ليحتل المركز العاشر بأفضل رمية له بلغت 82.75 متر.