وداع مؤثر من جماهير ريال مدريد للألماني توني كروس

حظي توني كروس بوداع مفعم بالمشاعر من جماهير ريال مدريد التي ملأت جنبات ملعب سانتياجو برنابيو الذي بيعت تذاكره بالكامل (السبت 25-5-2024) لتحية لاعب الوسط الألماني في مباراته الأخيرة على أرضه بعد عشر سنوات رائعة مع العملاق الإسباني.

ولم تكن نتيجة المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس، مهمة بعد حسم ريال مدريد للقب وتحديد كافة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ومراكز الهبوط.

وتركزت الليلة بالكامل على الاحتفال بلاعب الوسط كروس (34 عاما) أحد أنجح لاعبي ريال مدريد على الإطلاق، والذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سيعتزل بعد خوض بطولة أوروبا هذا العام التي تستضيفها بلاده.

وقاوم الدولي الألماني دموعه عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس الذين كانوا يرتدون قميصه رقم ثمانية.

ورفعت الجماهير لافتة عليها وجهه مع عبارة “شكرا لك أيها الأسطورة” بعرض المدرج الجنوبي باستاد سانتياجو برنابيو.

وفي الدقيقة 85 لم يتمكن كروس من التحكم في انفعالاته وانهار بالبكاء بعد أن تلقى تصفيقا حارا أثناء استبداله واحتضن أطفاله الثلاثة الذين كانوا جميعا يبكون وينتظرونه على خط التماس.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق ليحتضن كروس كل واحد من زملائه ومدربه قبل أن يعانق أطفاله أخيرا في لحظة مؤثرة.

وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيواجه بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في سعيه لتحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.