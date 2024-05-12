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"وست بروميتش" يتعادل سلبيا مع "ساوثهامبتون" في ملحق الصعود بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 7:39 مساءً
فريق ساوثهامبتون

فريق ساوثهامبتون

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تعادل وست بروميتش ألبيون سلبيا مع ساوثهامبتون اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، في ذهاب الدور قبل النهائي من الملحق الفاصل بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم، المؤهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، كما انتهت مباراة نوريتش سيتي مع ليدز يونايتد بالنتيجة نفسها اليوم.

ويستضيف ساوثهامبتون فريق وست بروميتش في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وقال توم فيلوز لاعب وست بروميتش لشبكة سكاي سبورتس “أتيحت فرص جيدة لكل من الفريقين، للأسف لم نستغل فرصنا، لكننا قدمنا شيئا سننافس من أجله في المباراة المقبلة”.

وأرسل فيلوز تمريرة من الجهة اليمنى إلى منطقة الجزاء بعد الدقيقة 30، قابلها زميله جرادي ديانجانا بضربة رأس لكن الحارس أليكس ماكارثي تصدى لها بصعوبة.

واقترب ساوثامبتون من التسجيل قبيل نهاية الشوط الأول عندما أرسل جو أريبو تمريرة من الجهة اليسرى إلى أدم أرمسترونج لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.

وأتيحت فرصة أخرى أمام ديانجانا في الدقيقة 78 عندما أرسل له فيلوز تمريرة، لكنه سدد الكرة في اتجاه الحارس ليتصدى لها، ولم تسفر المحاولات في الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

    المصدر :
  • رويترز

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