وست هام يعلن صفقة قياسية.. فرنانديز قادماً من ساوثامبتون

انضم لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس فرنانديز إلى وست هام يونايتد لخمس سنوات قادما من ساوثامبتون وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الجمعة.

وقال ساوثامبتون إن اللاعب (21 عاما)، والذي شارك في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع الفريق الهابط للدرجة الثانية، انضم إلى وست هام في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني (54.04 مليون دولار).

وقال فرنانديز في بيان “أنا سعيد جدا بوجودي هنا… إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي.

“إنه ناد كبير. المشروع والملعب والمدينة وكل شيء”.

أمضى فرنانديز، الذي تخرج من أكاديمية الشباب في سبورتنج، عاما على سبيل الإعارة في فريق إستوريل البرتغالي قبل أن ينضم إلى ساوثامبتون العام الماضي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار).

وقال مدرب وست هام جراهام بوتر “اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي مع ساوثامبتون وهو لاعب نشعر حقا أنه يمكن أن يساعدنا في تحسين مستوانا ويناسب مشروعنا”.

ويحل وست هام، الذي يتذيل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارتين وخرج من كأس الرابطة هذا الأسبوع، ضيفا على نوتنجهام فورست يوم الأحد.