وست هام يونايتد الإنجليزي يُقيل مدربه غراهام بوتر

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إقالة مدربه غراهام بوتر بعد الهزيمة 2-1 أمام كريستال بالاس ليترك الفريق في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط من خمس مباريات.

وقال وست هام في بيان “النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية موسم 2025-2026 لم تتوافق مع التوقعات، ويعتقد مجلس الإدارة أن التغيير ضروري للمساعدة في تحسين مركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت ممكن”.

ولم يحصد وست هام حتى الآن من خمس مباريات سوى ثلاث نقاط، ولم يفز سوى فى لقاء وحيد على نوتنفهام فورست بثلاثية.

وخسر الفريق اللندني فى خمس مباريات أمام سندرلاند وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وولفرهامبتون وكريستال بالاس .

وتعاقد بوتر مع وست هام فى يناير الماضى، وقدم نتائج وأرقام سيئة وغير متوقعة، فخلال 25 مباراة مع الفريق اللندنى من يناير إلى الصيف الحالى لم يفز سوى فى ست مباريات وخسر 14 وتعادل 6 .

ولم تكن هذه الخطوة غير الناجحة الوحيدة فى مشوار المدرب صاحب الخمسين عامًا، فقد رحل عن تشيلسي بعدما قضى معهم قرابة سبعة أشهر فقط من صيف 2022 إلى أبريل 2023 .

وتعد النقطة البارزة فى مشواره التدريبي مع برايتون وقدم كرة مختلفة معهم، واستمر فى تدريبهم منذ صيف 2019 إلى 2022 .