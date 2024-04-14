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وسط ادعاءات بالتحرش.. لاعبات تعترضن على عودة مدرب برازيلي

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2024 12:30 مساءً
نادي كورنثيانز البرازيلي

نادي كورنثيانز البرازيلي

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غطت لاعبات نادي كورنثيانز آذانهن وأفواههن خلال عزف النشيط الوطني للبرازيل قبل مباراة في دوري الكرة النسائية البرازيلي لكرة القدم في مواجهة سانتوس الجمعة الماضي احتجاجا على عوة المدرب كلايتون ليما وسط ادعاءات بالتحرش.

وغادر ليما سانتوس في سبتمبر أيلول الماضي بعد أن اتهمته 19 لاعبة بالتحرش من خلال خطابات غير معلومة المصدر نشرتها الشبكة الإعلامية البرازيلية جلوبو جي.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي خلال تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام الثلاثاء الماضي “هذه الخطابات لا تنطبق علي. غادرت حتى ينتهي النادي من تحقيقاته. لم توجه لي أي اتهامات في المحاكم.”

وأشار المدرب إلى أنه قبل تخليه عن مهمته طلب من مدير النادي ألكسندر جالو التحقيق في القضية من أجل الوصول لكاتب هذه الخطابات المجهولة مؤكدا أنه تعرض بذلك للإساءة والتشهير.

ولم تكرر لاعبات سانتوس الاحتجاج على عودة مدربهن لكن الاحتجاج تكرر خلال مباراة أخرى في الدوري النسائي البرازيلي للعبة الشعبية.

واتصلت رويترز بسانتوس وكورنثيانز للتعليق الليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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