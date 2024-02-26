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وصفت بـ"المسيئة".. أنباء عن تحقيق بسبب حركة رونالدو

منذ 23 دقيقة
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أشعلت حركة لرونالدو جدلاً من نوع آخر، بعدما فاز نادي النصر السعودي على الشباب بثلاثية مقابل هدفين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم،

فقد أثارت الحركة التي وصفت بـ”المسيئة” لنجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، انتقادات واسعة، فضلا عن امتعاض الكثيرين من محبي ومؤيدي الشباب.

في حين أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق، حسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وبحسب المصادر، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحركة التي وثقتها مقاطع فيديو خلال آخر المباراة، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.

وكان النصر تقدم بهدف في الدقيقة 21 من ضربة جزاء نفذها رونالدو.

ثم أدرك الشباب التعادل عن طريق يانيك كاراسكو من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 46 سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر.

ليعادل كارلوس جونيور لاعب الشباب النتيجة في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 86 حسم النصر القمة لصالحه بهدف سجله تاليسكا.

    المصدر :
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