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وصفها بـ"المتميزة".. يورغن كلوب يشيد بقدرات ألونسو

منذ 49 دقيقة
يورغن كلوب

يورغن كلوب

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أشاد مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يورغن كلوب، والذي سيرحل في نهاية الموسم بموهبة وقدرات نظيره الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قائلا: إنه يملك موهبة متميزة بين مدربي الجيل الجديد بالنظر إلى ما حققه على رأس الجهاز الفني لفريقه الذي ينفرد وبجدارة بصدارة الدوري الألماني.

ورشحت تقارير وتكهنات لاعب ليفربول وريال مدريد السابق لقيادة الجهاز الفني في ليفربول بعد إعلان كلوب في الشهر الماضي إنهاء مسيرته في أنفيلد في نهاية الموسم الحالي.

وقاد ألونسو (42 عاما) فريقه ليفركوزن من ذيل الترتيب تقريبا إلى الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني وبفارق خمس نقاط عن أقرب المطاردين خلال 16 شهرا.

وضمن فريقه أيضا مكانا بقبل نهائي كأس ألمانيا كما فاز الفريق 3-صفر في الدوري على العملاق البافاري بايرن ميونيخ بطل أخر 11 موسما مطلع الأسبوع الماضي.

وقال كلوب الليلة الماضية: “تشابي يقوم بعمل هائل”.

وأكد كلوب أن ما قام به ألونسو مع فريقه الحالي أمر متميز بكل المقاييس وأنه يتفوق في ذلك على كبار المدربين.

وأضاف كلوب “الجيل الجديد (من المدربين) موجود بالفعل ويمكنني القول إن تشابي متميز بين أبناء هذا الجيل… كان يكشف عن قدرات تدريبية عندما كان لاعبا.

“كما أن الكرة التي يقدمها والفرق التي يعدها والصفقات التي يبرمها، كل ذلك يثبت أنه استثنائي تماما.”

وأشاد كلوب أيضا بقدرة ألونسو على تطبيق استراتيجيات جديدة في فريقه الحالي رغم توليه المهمة في أكتوبر تشرين الأول في 2022.

وقال كلوب (56 عاما) إنه لا يشارك في عملية البحث عن بديل له في ليفربول لأنه أمر يخص ملاك النادي.

    المصدر :
  • رويترز

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