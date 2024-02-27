وضع السويدي أولسون على أجهزة التنفس الصناعي بعد فقد وعيه

قال نادي ميتيالاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنمركي لكرة القدم إن لاعب الوسط السويدي كريستوفر أولسون نُقل إلى المستشفى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله الثلاثاء.

وقال النادي الدنمركي إن أولسون (28 عاما) لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، والذي خاض 47 مباراة مع السويد، فقد وعيه يوم 20 فبراير\شباط، وأضاف أنه يعاني من مرض حاد في المخ.

وقال ميتيالاند في بيان “فريق من أبرز الخبراء الطبيين في الدنمرك يعملون حاليا بجدية من أجل تشخيص حالته وبدء العلاج الصحيح.

“كان كريستوفر محاطا بعائلته وأفراد من طاقم ميتيالاند ويعالج على يد متخصصين في هذا المجال”.

وقال ميتيالاند إنه شعر بضرورة إصدار بيان بسبب تزايد التكهنات حول سبب غياب أولسون مؤخرا.

وأضاف النادي إن حالة أولسون لم تكن مرتبطة بإيذاء نفسه أو عوامل خارجية.

وبدأ أولسون مسيرته في أرسنال وانتقل بعد ذلك إلى ميتيالاند ثم ايك ستوكهولم السويدي وبعدها فريق كراسنودار المنافس في الدوري الممتاز الروسي وأندرلخت البلجيكي قبل عودته إلى ميتيالاند العام الماضي.

ونشر أرسنال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر “تعافى سريعا يا كريستوفر. نتمنى لك الشفاء التام والعاجل”.