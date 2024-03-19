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وفاة "جو باروني" المدير العام لفيورنتينا بعد تعرضه لأزمة قلبية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 19 - مارس - 2024 9:42 مساءً
جو باروني

جو باروني

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قال نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن جو باروني المدير العام للنادي توفي عن 57 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال فيورنتينا أمس الاثنين 18 مارس/آذار 2024، إن باروني لا يزال في المستشفى على أجهزة الإنعاش بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب انهياره يوم الأحد أثناء مغادرة الفريق الفندق الذي يقيم فيه قبل مواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي والتي تأجلت.

وقال النادي في بيان “بعميق الأسى وعظيم الحزن، يؤكد فيورنتينا خسارة أحد رموزه، الشخص الذي ترك بصمة في التاريخ الحديث للنادي ولن يُنسى أبدا.

“توفي المدير العام جوسيبي ماروني اليوم في مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد سقوطه فجأة يوم الأحد.

“كان صديقا غاليا..ظل دائما قويا في أسعد اللحظات، وقبل كل شيء، في أصعب اللحظات”.

وتولى باروني، الذي كان سيبلغ من العمر 58 عاما غدا الأربعاء، منصبه في فيورنتينا في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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