وفاة جيجي ريفا الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا عن 79 عاما

قالت وسائل إعلام إيطالية الاثنين إن لويجي “جيجي” ريفا الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا لكرة القدم توفى عن 79 عاما.

وسجل ريفا، الذي أكسبته قوته البدنية وتسديداته القوية لقب (صوت الرعد)، 35 هدفا في 42 مباراة مع المنتخب الوطني.

وتعرض ريفا لوعكة صحية في منزله في سردينيا مطلع الأسبوع الحالي وتلقى علاجا للاشتباه في مشكلة بالقلب.

وكان ريفا ضمن منتخب إيطاليا الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1968 ولعب أيضا في كأس العالم 1970 حين احتلت بلاده مركز الوصيف خلف البرازيل التي قادها الأسطورة الراحل بيليه.

ومع زميله صاحب الاسم المشابه، جياني ريفيرا، كان ريفا أحد مشاهير كرة القدم الإيطالية في ظل ظهور التلفزيون المُلون الذي جلب العديد من المشاهدين للرياضة، وحل في المركز الثاني خلف ريفيرا في جائزة الكرة الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب أوروبي في عام 1969.

لعب ريفا معظم مسيرته الكروية مع نادي كالياري وكان هداف الدوري الإيطالي عندما فاز الفريق، الواقع مقره في سردينيا، بلقب الدوري الإيطالي للمرة الوحيدة في تاريخه عام 1970. وكان جيجي ريفا الرئيس الشرفي للنادي حتى وفاته.