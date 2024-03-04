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وفاة ريفرز اللاعب والمدرب السابق لمنتخب هولندا عن 97 عاما

منذ 13 ثانية
كرة القدم- تعبيرية

كرة القدم- تعبيرية

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أعلن نادي ايندهوفن المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم الاثنين وفاة لاعبه كيس ريفرز المدرب السابق لمنتخب هولندا عن 97 عاما.

وخاض لاعب خط الوسط ريفرز 33 مباراة دولية وسجل 10 أهداف لهولندا في الفترة من 1946 إلى 1960، كما حصل على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع سانت إيتيان في عام 1957.

وخلال الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب الهولندي من عام 1981 إلى عام 1984، قام بمنح فرصة خوض أول مباراة دولية للاعبين من أمثال فرانك ريكارد وماركو فان باستن ورود خوليت.

وأثناء توليه تدريب إيندهوفن، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي إضافة لكأس هولندا مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1978.

وقال النادي في بيان “بوفاة كيس ريفرز، فقد النادي وكرة القدم الهولندية أيقونة عظيمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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