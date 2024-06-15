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وفاة ساركيتش حارس مرمى ميلوول الإنجليزي عن 26 عاما

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2024 12:35 مساءً
ماتيا ساركيتش

ماتيا ساركيتش

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أكد نادي ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه ومرمى الجبل الأسود ماتيا ساركيتش اليوم السبت، عن 26 عاما.

وتعرض ساركيتش لوعكة صحية في وطنه أثناء وجوده في عطلة دولية. وذكرت صحيفة فيستي اليومية الصادرة في الجبل الأسود أن ساركيتش توفي في شقة في بودفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال ميلوول في بيان: “الجميع في النادي يعبر عن تضامنه ويقدم تعازيه لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية”.

وأضاف: “لن تصدر عن النادي أي تصريحات جديدة في الوقت الحالي ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا”.

وأنقذ ساركيتش تسع تسديدات خلال خسارة الجبل الأسود 2-صفر أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز.

ولد ساركيتش في جريمسبي بإنجلترا ولعب في فريقي الشباب في أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

وشارك في 33 مباراة مع ميلوول منذ انضمامه إليه في أغسطس آب 2023 قادما من ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    المصدر :
  • رويترز

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