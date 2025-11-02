الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام

شارل كوست

شارل كوست

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد أن متسابق الدراجات السابق الفرنسي شارل كوست، أكبر بطل أولمبي في العالم كان لا يزال على قيد الحياة، توفي عن عمر 101 عام.

وفارق كوست، الذي أحرز الذهبية الأولمبية في فئة المطاردة للفرق ضمن منافسات الدراجات على المضمار إلى جانب بيير أدم وسيرج بلوسون وفرناند ديكانالي، الحياة يوم الخميس الماضي.

وكان كوست أصبح أكبر بطل أولمبي لا يزال على قيد الحياة بعد وفاة لاعبة الجمباز الفني المجرية أجنيس كيليتي عن عمر 103 أعوام في الثاني من يناير كانون الثاني 2025.

وكان كوست أحد حاملي الشعلة خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وتشمل قائمة إنجازاته أيضا الفوز بسباق الجائزة الكبرى للأمم عام 1949، وهو سباق أقيم لمسافة 140 كيلومترا ضد الساعة، تفوق فيه على الإيطالي فاوستو كوبي المتوج بسباقي فرنسا وإيطاليا للدراجات.

    المصدر :
  • رويترز

