وفاة مورتيمر باريت بطلة ويمبلدون السابقة عن عمر 93 عاماً

منذ 36 دقيقة
قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين إن البريطانية أنجيلا مورتيمر باريت الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبطلة ويمبلدون الأطول بقاء على قيد الحياة، فارقت الحياة عن عمر 93 عاما.

وفازت البريطانية مورتيمر باريت، التي كانت تعاني من صمم جزئي، ببطولة فرنسا (المعروفة الآن باسم بطولة فرنسا المفتوحة) في عام 1955، وهو نفس العام الذي فازت فيه بلقب زوجي السيدات في ويمبلدون مع آن شيلكوك.

وأحرزت مورتيمر باريت بطولة أستراليا (التي أعيدت تسميتها لاحقا باسم بطولة أستراليا المفتوحة) بعدها بثلاث سنوات، قبل أن تحرز لقب الفردي في ويمبلدون عام 1961.

وقالت مورتيمر باريت بعدها “كان بإمكاني سماع تصفيق الجمهور، لكن لم أسمع أي شيء آخر. أعتقد أن ذلك ساعدني على التركيز وإبعاد المشتتات. عندما كنت أسمع اللاعبين يقولون إنهم بحاجة إلى سماع الكرة، أبتسم، لأنني لم أكن أستطع سماعها”.

وأُدرجت مورتيمر باريت، التي اعتزلت عام 1967، في قاعة مشاهير التنس عام 1993. وكانت متزوجة من لاعب التنس السابق والمعلق جون باريت.

وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات “الزوجان باريت هما أحد زوجين فقط في قاعة المشاهير بفضل إنجازاتهما الفردية، إلى جانب أندريه أجاسي وستيفاني جراف”.

    المصدر :
  • رويترز

