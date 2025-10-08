وكالة نزاهة التنس تقدم مساعدة مالية وقانونية للاعبين عالقين في قضايا منشطات وفساد

سيحصل لاعبون عالقون في تحقيقات مكافحة منشطات وفساد على مساعدة من الوكالة الدولية لنزاهة التنس التي أطلقت برنامجا تجريبيا اليوم الأربعاء لتقديم المساعدة المالية والدعم القانوني المجاني.

ويمثل برنامج الدعم تحولا كبيرا في نهج سلطات التنس وهيئة مراقبة النزاهة في الرياضة مع الإقرار بأن اللاعبين قد يحتاجون إلى المساعدة في التحقيقات المعقدة بغض النظر عن الإدانة أو البراءة.

ويتضمن برنامج الوكالة الدولية لنزاهة التنس ما تصل قيمته إلى خمسة آلاف دولار لفحص منتجات مثل المكملات الغذائية أو الأدوية في مختبرات معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما سيتم منح ما يصل إلى خمسة آلاف دولار للمساعدة في التحقيقات الجارية بشأن تلوث لحوم محتمل شهد سقوط العديد من اللاعبين في اختبارات للكشف عن مواد محظورة رياضيا.

وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم الدعم القانوني المجاني من لحظة ثبوت إيجابية العينة بدلا من الانتظار حتى يتم توجيه اتهامات رسمية في حين سيتم توفير استشارات سرية من طرف ثالث.

وقالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان “أي شخص يجد نفسه جزءا من تحقيق في مكافحة المنشطات أو مكافحة الفساد يستحق فرصة الدفاع عن نفسه أو توضيح موقفه.

“ندرك أن هذه العملية تشمل تكلفة مالية ونفسية على حد سواء. لا يوجد لاعب يلتقط مضرب التنس في طفولته ولديه أي دافع آخر غير ممارسة اللعبة.

“يجد الأفراد أنفسهم في هذه المواقف لأسباب كثيرة، ولذلك بغض النظر عن تلك الأسباب، وإلى حين انتهاء القضية، فإنهم يستحقون أيضا شخصا ما للتحدث معه”.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن برنامج الدعم ستتم مراجعته في نهاية عام 2026.