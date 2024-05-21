وكيلة اعمال "مبابي" تكشف عن النادي الجديد لشقيقه الأصغر

أعلنت فايزة العماري وكيلة أعمال كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووالدته، رحيل إيثان مبابي عن صفوف العملاق الباريسي خلال الموسم الحالي.

وسبق وأعلن كيليان مبابي بشكل رسمي رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.

وقالت فايزة العماري، في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو إن إيثان مبابي سيخطو على غرار شقيقه الأكبر، كيليان، حيث سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وتابعت في تصريحاته قائلة: “من الواضح أن هناك طفلين يغادران النادي، لقد كانت سبع سنوات رائعة، وتم الاحتفال بها مع الموظفين بكل بساطة، كانت تلك السنوات ساحرة، باريس ساحرة”.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن إيثان سيلحق بشقيقه إلى ريال مدريد، ولكن مدربه أكد أنه سيستمر مع باريس سان جيرمان، لأنه مرتبط بالنادي، ولكن مخطط اللاعب تغير مؤخرا.

ويرتبط شقيق كيليان مبابي الأصغر بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، أي أن اللاعب سيرحل بشكل مجاني عن صفوف العملاق الباريسي.

وبحسب ما ذكره موقع “فوت ميركاتو” فإن إيثان مبابي، قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانضمام إلى نادي ليل، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ إيثان مسيرته في صفوف ناشئين باريس سان جيرمان، وتدرج حتى وصل للفريق الأول، وشارك معه لأول مرة هذا الموسم، ولعب ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي، واثنين في كأس فرنسا.