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وكيل صلاح يعلق: إصابته أكثر "خطورة" مما كان يعتقد

منذ 16 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح (رويترز)

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علق وكيل أعمال محمد صلاح على إصابة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي أبعدته عن “الفراعنة” في وقت حرج أثناء المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

ويغادر صلاح معسكر منتخب مصر، في أعقاب مباراته المصيرية أمام الرأس الأخضر، الإثنين، عائدا إلى ليفربول، حيث يكمل علاجه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة غانا، الخميس.

وقال رامي عباس وكيلة صلاح في تغريدة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية، وسيغيب لمدة بين 21 و28 يوما، وليس مباراتين”.

وأضاف عباس: “أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في بريطانيا، والانضمام إلى الفريق بمجرد تعافيه”.

والأحد أعلن المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، أن صلاح سيعود إلى إنجلترا لاستكمال تأهيله، على أمل أن يشارك مع منتخب مصر إن تأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وأثار قرار ضجة وجدلا وانتقادات في الشارع الرياضي المصري نظرا لتوقيته الحساس، وسط مساعي “الفراعنة” لقنص اللقب الغائب عنها منذ عام 2010.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين من تعادلين بنفس النتيجة، 2-2، أمام موزمبيق ثم غانا، ويواجه الرأس الأخضر الإثنين في مباراة حاسمة.

 

    المصدر :
  • وكالات

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