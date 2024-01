وكيل صلاح يعلق: إصابته أكثر "خطورة" مما كان يعتقد

علق وكيل أعمال محمد صلاح على إصابة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي أبعدته عن “الفراعنة” في وقت حرج أثناء المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

ويغادر صلاح معسكر منتخب مصر، في أعقاب مباراته المصيرية أمام الرأس الأخضر، الإثنين، عائدا إلى ليفربول، حيث يكمل علاجه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة غانا، الخميس.

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024