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ولفرهامبتون يتعاقد مع المهاجم النرويجي ستراند لارسن من سيلتا فيجو

منذ 11 دقيقة
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أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من سيلتا فيجو مع وجود بند يسمح بانتقاله نهائيا بشكل تلقائي.

وكان ستراند لارسن (24 عاما) هداف سيلتا في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 13 هدفا. ولعب مع منتخب النرويج 14 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وقال مات هوبس المدير الرياضي لنادي ولفرهامبتون في بيان: “يعلم الجميع أن التعاقد مع رأس حربة كان مطلبا مهما في النادي وكان يورجن هدفنا الأول لهذا المركز.

“رغم أنه لا يزال صغيرا فقد أظهر براعته في تسجيل الأهداف إضافة لمجهوده الوافر”.

    المصدر :
  • رويترز

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